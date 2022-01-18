“وليامز” تُثني على جهود مصر في دعم المسار العسكري

أثنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، على “دور مصر الإيجابي والدعم المقدم للمسار العسكري بشكل خاص”.

وشددت وليامز التي اختتمت زيارة لمصر التقت خلالها وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بمتابعة الملف الليبي، الوزير عباس كامل، على “أهمية الحفاظ على الزخم الانتخابي في ليبيا والحاجة إلى احترام إرادة 2.5 مليون ليبي تسلموا بطاقات التصويت الخاصة بهم، وذلك من خلال دعم إجراء انتخابات حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية، يقبل بنتائجها جميع الأطراف”، وفق بيان البعثة الأممية.

يُشار إلى أن ستيفاني وليامز أجرت عدداً من الزيارات الإقليمية، شملت تونس وتركيا ومصر، في إطار دعم جهود الدفع بالمسار السياسي وإجراء الانتخابات قبل يونيو القادم.

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