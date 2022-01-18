«البرغوثي» لـ«الساعة24»: لم أوقع على خطاب يطالب بمراجعة أداء الحكومة 

نفى النائب حسن الطاهر البرغوثي، في تصريح خاص لـ «الساعة 24» أنه قام بالتوقيع على الخطاب الموجه لهيئة رئاسة مجلس النواب، والذي وصف الدعوة لفتح باب الترشح لمرحلة انتقالية يطيل أمد الأزمة.

وشدد «البرغوثي» على أهمية “استمرار مفوضية الانتخابات في مواصلة العمل بكافة الوسائل من أجل إنجاح العملية الديمقراطية وتنفيذ رغبة الشعب الليبي في الانتخابات المرتقبة”.

تجدر الإشارة إلى أن خطابًا متداولة موجه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، حمل أسماء 15 عضوًا من مجلس النواب، من بينهم حسن البرغوثي، كان قد دعا إلى مراجعة أداء الحكومة الجالية وإجراء التعديلات اللازمة مع مجلس النواب إلى حين إجراء الانتخابات.