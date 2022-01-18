الداخلية تتابع ملفات حقوق الانسان والمفقودين والنازحين والمهاجرين مع الصليب الأحمر

ليبيا – شهد مقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عقد اجتماع لإدارة مكتب حقوق الانسان بالوزارة ورئاسة الصليب الاحمر في ليبيا.

بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد أشار إلى مشاركة مدير إدارة مكتب حقوق الانسان بالوزارة العميد فؤاد الباشا ورئيس لجنة الصليب الأحمر في ليبيا “أغناسيو سان رومان” في الاجتماع للتباحث حول عديد من البرامج ذات الاهتمام الانساني المشترك.

وأكد الباشا إن ملف حقوق الانسان والمفقودين والنازحين والمهاجرين يتطلب جهودا مضاعفة أكثر من أي وقت خاصة وأن الدولة الليبية تعيش مرحلة مفصلية هامة جدا مشيرا إلى أن الوزارة ترحب بأي جهد حول هذا الملف لتتكامل أدوار الجميع وتتأسس دولة القانون التي يتطلع إليها الجميع.

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