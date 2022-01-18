مصدر لـ218: ويليامز تغادر القاهرة متجهةً إلى موسكو

علمت 218 من مصادر خاصة أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني ويليامز، قد غادرت العاصمة المصرية القاهرة متجهة إلى موسكو.

وسبق أن أشارت صحيفة actualnews إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين ينوي الحديث مع ويليامز، حول مهامها في ليبيا، خصوصاً في ظل ما يثار عن أن الأخيرة تجاوزت سلطاتها، حيث من المتوقع أن يطلب فيرشينين تفسيرًا من ويليامز فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، خاصة بعد أن تأجلت الانتخابات التي كانت مقررة في الـ 24 من ديسمبر من العام الماضي.

وتغادر ويليامز العاصمة المصرية بعد زيارة التقت خلالها وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بمتابعة الملف الليبي، الوزير عباس كامل، بحثت خلالها مستجدات الوضع الليبي الراهن.

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