بعد تعيينه كمندوب للجامعة العربية.. ثابت للمنفي: أسعى لاستعادة مكانة ليبيا في الجامعة العربية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية عبدالمطلب ثابت، وذلك بالعاصمة طرابلس.

وخلال اللقاء، قدم عبدالمطلب ثابت، إحاطة للمنفي، بالخطوات التي قام بها خلال الفترة الماضية، وذلك منذ توليه مهام مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، وآلية سير العمل بالمندوبية.

كما تناول اللقاء، عدداً من الملفات المتعلقة بالدولة الليبية، داخل جامعة الدول العربية، وذلك فى إطار التشاور والتنسيق من أجل العمل عليها.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية تفعيل عمل المندوبية الليبية، مشيراً إلى أن ليبيا تعتبر من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية.

بدوره أكد ثابت، لرئيس المجلس الرئاسي، أنه يسعى من أجل استعادة مكانة ليبيا داخل الجامعة، وتفعيل دورها الحقيقي فى صنع القرار، ومد جسور التواصل والتشاور والتنسيق المشترك بين كل الدول، في إطار العمل العربي المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية.