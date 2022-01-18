الدبيبة يتفق مع الشامسي على تقديم الليبيين على التأشيرة الإماراتية إلكترونيا

ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بسفير الإمارات الجديد لدى ليبيا محمد الشامسي بحضور وزيرة الخارجية بالحكومة نجلاء المنقوش.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة أكد ترحيب الأخير بتقديم الشامسي لأوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مبديا تطلعه لعودة البعثة الديبلوماسية الإماراتية للعمل من العاصمة طرابلس لتقديم خدماتها للمواطنين الليبيين.

وأضاف البيان إن اللقاء شهد مناقشة استئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة بين ليبيا والإمارات مشيرا في الوقت ذاته إلى الاتفاق على البدء في السماح للمواطنين الليبيين بالتقديم على التأشيرة الإماراتية إلكترونيا من دون الحاجة للتقديم في أي سفارة.

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