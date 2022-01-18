الجامعة العربية: ويليامز لم تطرح خطة واضحة المعالم أو جدول زمني لإنهاء الأزمة الليبية

قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، إن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، لم تطرح خطة واضحة المعالم أو جدول زمني لإنهاء الأزمة الليبية.

وأضاف زكي، في تصريحات صحفية، أن ويليامز كشفت عن رؤيتها لاحتمالات، كيف يمكن أن تعيد الأمور للتوافق الذي حدث منذ عام ونتج عنه حكومة الوحدة الحالية”.

وتابع:” لا تخلي عن فكرة العملية الانتخابية ونحن نتفهم هذا المطلب الجماهيري الكبير من جانب الشعب الليبي”.

واستطرد: ”ويليامز متفهمة لفكرة إجراء الانتخابات في ليبيا، والأمم المتحدة تعمل في هذا الاتجاه”.

واختتم قائلا: ”هناك تعقيدات وبعض الاختلافات ودور ويليامز هو التعامل مع هذه الاختلافات وتحيدها”.