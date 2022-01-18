ستيفاني: على مجلس النواب الاتفاق على عملية واضحة ومحددة زمنيا بأفق واضح

حثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، مجلس النواب، على الاتفاق على “عملية واضحة ومحددة” زمنيا بأفق واضح، وعدم خلق عملية مفتوحة”.

وبحسب وكالة أسوشييتد برس، فإن ويليامز أكدت أن عليهم تحمل مسؤولية كبيرة الآن لاحترام إرادة الليبيين المسجلين للتصويت الذين يريدون إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة التي مرت بها البلاد منذ 2011.

وكانت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني ويلـيامز، قد التقت بالعاصمة المصرية القاهرة، مجموعة من الليبيين للتباحث بشأن تطورات الأحداث في ليبيا.

وقالت ستيفاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” أثناء تواجدي في القاهرة، عقدتُ عدة اجتماعات مع محاورين ليبيين الذين جددوا دعواتهم لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا عبر انتخابات وطنية”.

وأضافت:” من جهتي كررتُ التزام الأمم المتحدة بالعمل على إشراك جميع الأطراف الليبية في عملية شاملة وإجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن”.