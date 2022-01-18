وليامز: ناقشتُ مع محاورين ليبيين دعوات إنهاء الفترة الانتقالية في ليبيا عبر الانتخابات

التقت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني وليامز، بالعاصمة المصرية القاهرة، مجموعة من الليبيين للتباحث بشأن تطورات الأحداث في ليبيا.

وقالت وليامز، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” أثناء تواجدي في القاهرة، عقدتُ عدة اجتماعات مع محاورين ليبيين الذين جددوا دعواتهم لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا عبر انتخابات وطنية”.

وأضافت:” من جهتي كررتُ التزام الأمم المتحدة بالعمل على إشراك جميع الأطراف الليبية في عملية شاملة وإجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن”.