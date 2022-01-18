ليبيا الان

ليبيا والجزائر تبحثان سبل تسهيل إجراءات التنقل بين البلدين

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة أفريقيا الإخبارية ــ وكالات |

18 January, 2022

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، أمس الإثنين، مع السفير الجزائري لدى ليبيا “سليمان شنين” سبل تسريع وتسهيل إجراءات التنقل بين البلدين.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبداالله بليحق حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية، إن الجانبين ناقشا خلال لقائهما، سبل تعزيز أواصر الأخوة بين البلدين وعمق العلاقات التاريخية، حيث أكد السفير الجزائري حرص بلاده لدعم استقرار ليبيا ووحدة صف الليبيين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك