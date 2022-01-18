ليبيا والجزائر تبحثان سبل تسهيل إجراءات التنقل بين البلدين

بوابة أفريقيا الإخبارية ــ وكالات |

18 January, 2022

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، أمس الإثنين، مع السفير الجزائري لدى ليبيا “سليمان شنين” سبل تسريع وتسهيل إجراءات التنقل بين البلدين.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبداالله بليحق حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية، إن الجانبين ناقشا خلال لقائهما، سبل تعزيز أواصر الأخوة بين البلدين وعمق العلاقات التاريخية، حيث أكد السفير الجزائري حرص بلاده لدعم استقرار ليبيا ووحدة صف الليبيين.