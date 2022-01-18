بشير السويحلي: يبدو أن الانتخابات في ليبيا أصبحت حلمًا بعيد المنال

قال بشير، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، إن مجلس النواب يركز على تغيير الحكومة وليس إجراء الانتخابات الليبية.

وأوضح السويحلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”:” الكل يركز على الحكومة ولا يتحدث عن الانتخابات” على حد قوله.

وأضاف السويحلي الصغير:” يبدو أن حلم الانتخابات في ليبيا أصبح حلم بعيد المنال” على حد وصفه.

وكان إدريس بوفايد، عضو اللجنة الدستورية، قد طالب في وقت سابق من اليوم، النائب العام الصديق الصور، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بوقف عقيله صالح رئيس مجلس النواب والتحقيق معه.

وقال بوفايد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” وقف عقيله صالح فوراً، عن ممارسة مهمامه، بقوة القانون”.

وأضاف بوفايد:” تصريحات عقيله صالح، بخصوص مشروع الدستور، وفي جلسة رسمية لمجلس النواب التوافقي، لهذا اليوم، يعد خرقاً جسيماً للدستور، وعصيان وانقلاب على القانون، بما فيه القانون المعيب، الصادر بتوقيعه، وختمه الشخصي”، على حد قوله.

وتابع:” على النائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، الأمر بوقف عقيله صالح فوراً عن العمل، وطلب رفع الحصانة عنه، والتحقيق الفوري معه، بتهمة الخرق الجسيم للدستور، وتعريض كيان الدولة للخطر الشديد، وحتى الانهيار”، على حد تعبيره.

وقال عقيلة صالح، في جلسة عقدت في مدنية طبرق، أمس الإثنين، إن حكومة عبدالحميد الدبيبة لم تعد شرعية بعد الآن، داعيا إلى تشكيل لجنة تتكون من 30 شخصا وتمثل الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان” بدعم من خبرات عربية ودولية تساهم في صياغة دستور توافقي يجمع كل أفراد الشعب.