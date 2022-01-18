الصحة العالمية: انتشار 4 متحورات من كورونا في ليبيا منذ بدء الوباء

بوابة أفريقيا الإخبارية ــ وكالات |

18 January, 2022

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الإثنين، انتشار أربعة متحورات من فيروس كورونا في ليبيا منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020.

وأكدت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الوضعية الوبائية حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية، استمرار انتشار متحورات، “ألفا، بيتا، دلتا، إلى جانب متحور أوميكرون”، الذي تسلل مؤخرا إلى ليبيا.

وأوضح التقرير أن ليبيا شهدت نسبة عالية من الإصابات بوباء كورونا مع تسجيل نحو 54.3 حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري.

وأشارت إلى أن عدد اختبارات الكشف بلغت منذ بداية اكتشاف أول حالة في مارس 2020 إلى أكثر من مليوني و94 ألف تحليل تبين أن 18.8% منهم يحملون الفيروس، وارتفعت أعداد الوفيات الجديدة إلى 69 مقارنة بالأسبوع الذي سبقه 62 حالة. ونتيجة لذلك ارتفع معدل الوفيات من 0.9 لكل 100 ألف حالة إلى 1.9%.

وارتفع الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 398 ألفًا و55 حالة، منها 7127 حالة نشطة، بينما تعافى 385 ألفًا و75 حالة، وسُجلت 5853 حالة وفاة في البلاد.