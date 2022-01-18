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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء باردة على أغلب المناطق مع سقوط أمطار متفرقة من حين لإخر خاصةً على مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة من حين لأخر خاصةً على المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت، مع تكّون ضباب إثناء الليل وصباح يوم الغد على مرتفعات الجبل الغربي.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12-16) مْ ولا تتجاوز (10) مْ على الجبل الغربي.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق من المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (10-16) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: تتكاثر السحب هذا اليوم على اغلب المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (12 – 16)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على السرير مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14- 17) مْ. .

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:25)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:08)

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 الجوية الثلاثاء الموافق 18 المركز الوطني تتكاثر السحب الحرارة الحرارة أمطار خفيفة المدينة جزنیا احتمال السماء 05 بسیط زواره صبراته طرابلس العزيزية الخمس زليتن يفرن جزئيا بالسحب بالسحب بالسحب قوط لأنوف وط 04 06 15 تتكاثر أحيانا السماء السماء طبرق 15 07 الجغبوب أحبانا أحيانا أحبانا السماء القطرون النشرات 15 14 :مراجعة: 05 04 تازریو الكفرة اشتيوي إعداد مص محمد‏'‏

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