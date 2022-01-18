“غوتيريش” يدعو إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن

حثّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع أصحاب المصلحة الليبيين على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وجامعة وذات مصداقية “في أقرب وقت ممكن”.

ودعا “غوتيريش”، في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن يوم أمس الاثنين وحصلت عليه وكالة “فرانس برس”؛ إلى احترام رغبة 2,8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت.

وشدد على ضرورة أن تعمل السلطات والمؤسسات الليبية المختصة معًا لحل المشكلات الأساسية التي أدت إلى إرجاء الانتخابات، وتهيئة الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون مزيد من التأخير.

وأضاف “غوتيريش”: أدعوهم إلى العمل معًا، وفق القوانين السارية والقواعد والإجراءات المعمول بها في مؤسساتهم؛ من أجل إجراء الانتخابات “في بيئة آمنة وسلمية، مع مشاركة كاملة ومتساوية وهادفة للنساء والشباب”.

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