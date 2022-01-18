الارصاد: اجواء باردة… وأمطار متفرقة وجيدة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 18/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة تبقى منخفضة على معظم ارجاء البلاد حيث تسجل نهارا مابين ( 12 – 16 ) مْ، ولاتتجاوز ( 10 ) مْ على المرتفعات الجبلية.

ووفقا للتقرير مازالت الاجواء يتخللها أمطار متفرقة من حين لإخر على بعض مناطق الشمال خاصةً (المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت – مناطق الخليج والشمال الشرقي)، و تكون جيدة هذا اليوم على مناطق الساحل الشرقية والجبل الأخضر، ومن المتوقع تكّون ضباب هذه الليلة وصباح يوم الغد على مناطق مرتفعات الجبل الغربي.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تنقشع السحب تدريجياً بدايةً من مساء يوم الغد على مناطق الشمال الغربي.