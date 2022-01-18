الحاجي: الدبيبة يملك مبايعة شعبية وعليه أن يعلن فوراً تمسكه بالسلطة

اعتبر الناشط السياسي جمال الحاجي، أن هناك قلقاً كبيرًا في الشارع وعدم ارتياح بسبب ما وصفه بـ “سلوك المنعدم الخائن عقيلة صالح وزريبته”، على حد وصفه.

وقال “الحاجي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن “عدم لجم هذا المريض بمواقف جريئة حتماً سيكون هذا على حساب راحة المواطن وتلاعب بمشاعره أن يعيش في دائرة من القلق والخوف.”.

وأردف؛ “يجب على الدبيبة أن يعلن فوراً تمسكه بموقفه عدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة من برلمان جديد..!”، معقبًا “يملك الدبيبة مبايعة شعبية مهمة جداً بالخصوص بميدان الشهداء طرابلس شهدها العالم ورصدها ويمكن تكرارها للرد على الخائن عقيلة صالح.”، بحسب كلامه.

وتابع “الحاجي”؛ “الدبيبة والمستشارة “ستيفاني” والدول الكبرى الراعية للملف الليبي يعلمون جيداً أن السواد الأعظم من الشعب الليبي معني بالدرجة الأولى بالتخلص من المسمى زوراً «برلمان ليبيا» الذي يتحكم فيه المنعدم عقيلة صالح «برلمان الفرد»!”.

مضيفًا؛ “ولا ننسى ما بيدها «ستيفاني» بتقرير لجنة خبراء مجلس الأمن وما به من ملفات إجرام وفساد!”، مستطردًا “وهو ما اتفق عليه جميع المبعوثين السابقين!”.

وختم “الحاجي”،موجهًا حديث لـ “الدبيبة”؛ “أنت مسئول عن موقف عاجل وفوراً وأي تأخير يدعم تمدد الهرطقة التي يمارسها المنعدم فاقد أهلية المسئولية والخائن عقيلة صالح!، ولا داعي للمزيد من العناء لهذا الشعب، حان الآن موعد القرارات الشجاعة، حان الآوان للوفاء للشعب وتحمل المسئوليات ومعكم السواد الأعظم من الشعب الليبي”. وفقًا لكلامه.