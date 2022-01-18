البرلمان يعقد اليوم الثلاثاء جلسة في طبرق

يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسه في مدينة طبرق لاستكمال جلسة يوم أمس التي جرى تعليقها بعدما استمع النواب لإحاطتين من رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح ورئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر

وأكد السايح أن المفوضية استبعدت أشخاصاً زوروا تزكياتهم ومتهمون بارتكاب جرائم قبل أن تعيدهم الطعون مرة أخرى ،مشيرا أن المحاكم لم تخطرنا بنتائج الطعون بل الطاعنين أنفسهم.

وتوقّع السايح ،نفس السيناريو في الانتخابات البرلمانية لأن آلية الطعن واحدة والمفوضية تحتاج قانونا خاصا للطعون الانتخابية مشيرا إلى أن أطرافا سياسية ومليشيات مسلحة هددت المفوضية إذا أعلنت القائمة النهائية للمترشحين.

من جانبه أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية أن المصلحة لم تتلقى أي كتاب رسمي بوجود تزوير في سجل المصلحة.