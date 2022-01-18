885 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و10 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الإثنين، و130 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 618 مصابا، وتُوفي 10 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 15.7% من إجمالي 5619 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 4734 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع سبع حالات بالمنطقة الغربية، وثلاث حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 398 ألفًا و940 حالة، منها 7384 حالة نشطة، بينما تعافى 385 ألفًا و693 حالة، وسُجلت 5863 حالة وفاة بالمرض في البلاد.