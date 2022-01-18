رئيس هيئة صياغة الدستور: لايمكن لعقيلة صالح تجاوز الإعلان الدستوري

العنوان – طرابلس

قال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني ارحومة لايمكن لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح قانونا أن يتجاوز الإعلان الدستوري.

وأضاف الجيلاني في تصريحات صحفية أنه كان ينبغي على صالح إنهاء المسار الدستوري والاستفتاء على الدستور.

وأشار إلى أن الهيئة منتخبة من الشعب وفق الإعلان الدستوري، وأنجزت مهمتها بصياغة مشروع للدستور، وقد أعد مجلس النواب قانون الاستفتاء عليه.

ولفت إلى أن الهيئة أصدرت مسودة الدستور منذ 2017، وتأخر الاستفتاء مضيعة لوقت الليبيين، مؤكدًا أن الحديث عن إهمال مسودة الدستور جدل تجاوزه الزمن.

وأكد رئيس الهيئة أن لجنة التواصل بالهيئة لاحظت خلال اجتماعها بلجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب، رغبة بعض أعضائها في فتح مشروع الدستور لتعديله، وهو ما من شأنه تضييع مزيدا من الوقت.

وقال الجيلاني :”نحن نرى ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور أو اتخاذه قاعدة دستورية مؤقتة تصاغ وفقها القوانين اللازمة للانتخابات”.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال أمس الإثنين إنه لايمكن السكوت عن محاولات فرض مسودة الدستور المرفوضة من كافة المكونات الاجتماعية للأمة الليبية.

وأكد صالح خلال جلسة أمس أنه بات من الضروري العمل على تشكيل لجنة من كتاب ومثقفين ومفكرين وأكاديميين مختصون بالقانون الدستوري. يمثلون الأقاليم الثلاث لصياغة دستور توافقي.