غوتيريش: يجب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا بأقرب وقت         

دعَا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كافة الأطراف الليبية للعمل معًا لإجراء انتخابات جامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن، مشددًا على ضرورة الانسحاب الكامل للمرتزقة والقوات الأجنبية.

غوتيريش، وفي تقرير قدمه إلى مجلس الأمن ونشرته وكالة الأنباء الفرنسية قال: “إنه من الضروري أن يلتزم جميع أصحاب المصلحة الليبيين بشكل لا لبس فيه، وأن يواصلوا التركيز على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وجامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف” يجب تهيئة الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون مزيد من التأخير، ودعَا إلى العمل وفق القوانين السارية والقواعد والإجراءات المعمول بها في المؤسسات الليبية من أجل إجراء الانتخابات في بيئة آمنة وسلمية، مع مشاركة كاملة ومتساوية للنساء والشباب”.

وتابع غوتيريش “لابد من استمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مع انسحاب كامل للمرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية الموجودين في ليبيا والذين تقدر الأمم المتحدة عددهم بأكثر من 20 ألفًا”.