لنقي: ليبيا لديها دستور الاستقلال وعدا ذلك هو العبث بعينه

أكدت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي، أن ليبيا لديها دستور الاستقلال، مشيرة إلى أنه عدا ذلك هو العبث بعينه.

وقالت لنقي، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تُكتب الدساتير في لحظات تاريخية فارقة لا تتكرر بسهولة. حتى أكثر الأمم استقرارا مثل الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما طُرح عليها الآن أن تكتب دستورا جديدا في ظل كل التوجهات السياسية الجديدة لاسيما صعود تيارات سياسات الهوياتية واليسارية والشعبوية لن تنجح في الوصول إلى توافق على دستور جديد”.

وأضافت “هل نتصور أن الليبيين المشرذمين في هذه اللحظة التاريخية الذين لم يستطيعوا أن يتوافقوا على قانون انتخابي قادرون على وضع دستور جديد؟!”.

وتابعت “لا تعديل مسودة دستور الهيئة التأسيسية الذي يُدستر الخلافات ولا دستور جديد منبثق عن هذا البرلمان المتنازع حول شرعيته. ليبيا لديها دستور واحد أسس لنشأتها شاهدا على استقلالها وهو دستور الاستقلال.. عدا ذلك هو العبث بعينه!”.