الأرصاد الجوية: تبقى درجات الحرارة منخفضة على معظم أرجاء البلاد

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم وخلال اليومين القادمين أن تبقى درجات الحرارة منخفضة على معظم أرجاء البلاد.

وأضاف المركز أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة نهارا مابين (12 – 16) م، ولاتتجاوز (10) م على المرتفعات الجبلية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء مازال يتخللها أمطار متفرقة من حين لآخر على بعض مناطق الشمال خاصة المناطق الممتدة من الخمس حتی سرت – مناطق الخليج والشمال الشرقي.

وذكر المركز أن الأمطار من المتوقع أن تكون جيدة هذا اليوم على مناطق الساحل الشرقية والجبل الأخضر، ومن المتوقع تكون ضباب هذه الليلة وصباح يوم الغد على مناطق مرتفعات الجبل الغربي.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن السحب تنقشع تدريجيا بداية من مساء يوم الغد على مناطق الشمال الغربي.