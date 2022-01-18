“وليامز”: إخراج المرتزقة من ليبيا يجب ألا يكون شرطًا لإجراء الانتخابات

أكدت مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز أن وجود المرتزقة في ليبيا تسبب في العديد من الأزمات السياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، مشيرةً إلى أن إخراج هؤلاء أمر مهم، ولكنه ينبغي ألا يكون شرطًا لإجراء الانتخابات.

وأشارت “وليامز”، في مقابلة مع موقع “الدستور” المصري، إلى أن عددًا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ألمح إلى فرض عقوبات على كل من يعرقل إجراء الانتخابات، لافتةً إلى أن مجلس الأمن سبق وأكد ضرورة معاقبة معرقلي العملية السياسية في ليبيا.

وجددت دعوتها لضرورة احترام مطالب أكثر من 2,8 مليون ليبي بإجراء الاستحقاق الانتخابي ووقف الحرب، وانتخاب رئيس وبرلمان جديد، واستعادة الأمن والاستقرار وتوحيد المؤسسات.

يُشار إلى أن مصادر خاصة أكدت لـ”218″ مغادرة “وليامز” العاصمة المصرية، متجهة إلى موسكو في إطار جولة خارجية تشمل الدول الفاعلة في الملف الليبي.

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