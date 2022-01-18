الطبلقي: مجلس النواب لا يمكنه تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات

رأت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، أن الحديث عن تشكيل حكومة جديدة، أمر وارد بعد إعلان رئيس مجلس النواب انتهاء ولايتها، ولكن البت في ذلك الشأن لم يحدد بعد.

الطبلقي و في تصريحات صحفية، أوضحت أن جلسة اليوم الثلاثاء ، ستشهد مناقشة أعمال لجنة خارطة الطريق ، مردفة أن الجلسة قد تشهد أيضًا مناقشة القاعدة الدستورية، التي تقام عليها الانتخابات

وأضافت قائلة :” الحديث عن فتح باب الترشح لحكومة جديدة، قد يستبعد من جلسة الغد، ويؤجل إلى ما بعد تقرير لجنة خارطة الطريق”، مؤكدة أن مجلس النواب لا يمكنه تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات.