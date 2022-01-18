حويلي: «عقيلة صالح» أطلق رصاصة الرحمة على أي حوار «ليبي – ليبي»

رأى عضو لجنة الحوار، عبد القادر حويلي، أن ما حدث في جلسة البرلمان عبث عام، قائلا: “للأسف عادت حليمة إلى عادتها القديمة”.

وقال حويلي في تصريحات صحفية له: “ما حدث في جلسة البرلمان عبث عام وللأسف عادت حليمة إلى عادتها القديمة”.

وأضاف “عقيلة صالح أطلق رصاصة الرحمة على أي حل ليبي – ليبي، أو أي توافق، والآن هناك خياران فقط هما الحراك والحسم الشعبي، أو تفعيل لجنة 75 بعد إعادة هيكلتها”.

يشار إلى أن البرلمان، برئاسة عقيله صالح، كان قد عقد جلسة أمس الاثنين، لبحث مستجدات الأوضاع، وبحث أزمة تأجيل الانتخابات.