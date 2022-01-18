بن شرادة: مجلس النواب لديه نية واضحة لتغيير الحكومة

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

18 January, 2022

أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن هناك نية واضحة لدى مجلس النواب لتغيير الحكومة إلا أن هناك من يرغب في مشاركة مجلس الدولة في تشكيل الحكومة هذه الحكومة وآخرون يرون أن البرلمان هو الجهة الشرعية الوحيدة المناط بها تشكيل الحكومة.

وأضاف بن شرادة لبوابة إفريقيا الإخبارية أنه يجب إشراك مجلس الدولة في تشكيل الحكومة بموجب الاتفاق السياسي حتى لا يكون مصيرها مثل مصير الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر

وبين بن شرادة أن حديث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس الاثنين عن تشكيل لجنة لوضع دستور جديد لليبيا يتضمن نسفا لما تم الاتفاق علية بين مجلسي النواب والدولة متوقعا أن يعود المسار الدستوري في ليبيا إلى المربع الأول مشددا على أن عدم اتفاق ومشاركة الجميع في هذا المسار يجعل من الصعب نجاحه.

وبين بن شرادة أن الأسباب الرئيسية في فشل الالتزام بالموعد المحدد للانتخابات وهو 24 ديسمبر هو عدم التوافق على التشريعات.

وحول تصريحات رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر بأنه لم يتلقى ما يفيد بوجود عمليات تزوير في سجل المصلحة أكد أنه لا يمكن لأحد أن ينكر وجود تزوير بأعداد كبيرة في منظومة السجل المدني منذ 2011