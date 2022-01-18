“مخالفات الصحة” على رأس اجتماع ديوان المحاسبة مع النائب العام

أكد النائب العام الصديق الصور، على أهمية تقارير ديوان المحاسبة نظرًا لما تكتسيه من حجية أمام سلطة التحقيق حتى صارت نتائجها في كثير من الأحيان هي محور التحقيقات الرامية إلى تحديد المسؤولية الجنائية.

جاء ذلك خلال اجتماع “الصور” مع وكيل ديوان المحاسبة رفقة مدير إدارة الرقابة على أعمال وزارة الصحة؛ لبحث نتائج إجراءات التحقيق من المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو الديوان في خصوص ملفات العلاج في الداخل والخارج ، وجائحة كورونا ، وتنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة، ومدى الالتزام بلائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع والتقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد، وما اتخذ في شأنها من إجراءات.

من جانبه، أشار رئيس ديوان المحاسبة إلى أن أعضاء الديوان يُولون عنايةً مضاعفةً بملفات قطاع الصحة، وقد توصلوا في جلّها إلى نتائج تتضمن تقييم الأداء المالي والمحاسبي، ستُعرض على جهة التحقيق فور استكمال إجراءات الاستدلال بخصوصها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية