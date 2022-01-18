العلاقات بين ليبيا والإمارات

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أهمية العلاقات المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال تسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى ليبيا محمد الشامسي، في العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أن المنفي رحب بالسفير الجديد، متمنياً له التوفيق وأن يسهم في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين .. وتسهيل إجراءات حركة المواطنين بين ليبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة لما فيه خير للبلدين.

كما التقى السفير وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وسلمها نسخةً من أوراق اعتماده كسفير لبلاده لدى ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن سفير الإمارات أكد، أمس الإثنين .. خلال لقائه المنقوش دعم بلاده للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة .. كما جدد التأكيد على حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وكان سفير دولة الإمارات في ليبيا محمد الشامسي، التقى المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز .. الأربعاء الماضي، في تونس، لمناقشة التطورات الأخيرة في ليبيا.

وبحسب تغريدات لوليامز عبر صفحتها على “تويتر” .. فإنها بحثتُ آخر المستجدات في ليبيا مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا محمد الشامسي.

وتابعت “أكدنا على الحاجة إلى تنسيق الجهود للحفاظ على زخم العملية الانتخابية .. وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار الليبي التي أقرها مجلس الأمن الدولي”.