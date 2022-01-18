«الطبلقي»: البرلمان لا يمكنه تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات

أكدت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي، أن “الحديث عن تشكيل حكومة جديدة، أمر وارد بعد إعلان رئيس مجلس النواب انتهاء ولايتها ولكن البت في ذلك الشأن لم يحدد بعد”.

وقالت الطبلقي؛ في تصريحات صحفية؛ إن “جلسة اليوم ستشهد مناقشة أعمال لجنة خارطة الطريق”، مردفة أن “الجلسة قد تشهد أيضا مناقشة القاعدة الدستورية، التي تقام عليها الانتخابات”.

وتابعت أن”الحديث عن فتح باب الترشح لحكومة جديدة، قد يستبعد من جلسة الغد، ويؤجل إلى ما بعد تقرير لجنة خارطة الطريق”.

وختمت موضحة أن “البرلمان لا يمكنه تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات”.