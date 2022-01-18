وزارة التعليم تمنع ظاهرة العقاب البدني والنفسي للطلبة

العنوان – طرابلس

طالب مدير إدارة التعليم الأساسي سالم محمد مديرومكاتب التعليم الأساسي بالمراقبات منع ظاهرة العقاب البدني والجسدي ووالتفسي بالشتم والتحقير.

وأضاف محمد أن الباب الثالث من لائحة رقم (779) لسنة 2018م حددت قواعد تهذيب سلوك التلاميذ والطلاب بالتوجيه والإرشاد والجزاء.

وشدد مدير الإدارة على مدير المكاتب مخاطبة كافة المؤسسات التعليمية التابعة لهم بتفعيل العمل بلانحة تنظيم شؤون التعليم العام.

وطالب بنشر وتوضیح نصوص اللائحة في لوحة الإعلانات لجميع التلاميذ والطلاب والمعلمين والابتعاد عن العقاب الجماعي والفردي بالضرب أو الشتم والتحقير.

وذكر أن هذا الأمر يعد من وجهة نظر تربوية غير مقبول ولايؤسس إلى تكوين شخصية التلميذ وإعداده الإعداد الجيد مستقبلا.

ولفت محمد إلى أنه لا تقبل أي تصرفات تجاه المعلمين من قبل الطلاب تؤدى إلى المساس بكرامتهم وشرفهم المهني.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت في وقت سابق استنكارها التّعنيف الجسدي لطلّاب مدرسة ثانوية “أحفاد المجاهدين” بمُراقبة التربية والتعليم سوق الجمعة في طرابلس.

واعتبرت الوزارة في بيان لها هذا الفعل مُشين يُنافي قيم التربية والتعليم، ويُخالف اللوائح والقوانين المعمولة بالوزارة.

وشددت على إلزام مُراقبة التربية والتعليم سوق الجمعة بإجراء تحقيق فوري في الواقعة، وموافاة الوزارة بنتائج التحقيق في بحر 48 ساعة من تاريخ صُدور البيان.

وقدم وزير التربية والتعليم ووكلاء الوزارة اِعتذارهم لكافة الطلبة، وأولياء أمورهم، ويتعهّدون بالشفافية التامة وإظهار نتائج التحقيق، واتّخاذ الإجراءات الرّادعة لتكرار مثل هذه الواقعة.

وأكدت على ضرورة أن تُدرك إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدّعم والإرشاد النّفسي والمكاتب التابعة لها بمُراقبات التربية والتعليم مسؤولياتهم بعيداً عن إلحاق الأذى بالطلاب، وتعريضهم للإيذاء.

وذكرت أن اِستخدام العنف، والعقوبة الجسدية ليس مُبرِّراً تحت أيّة ظروف، وأن اللوائح، والقوانين تحفظ للطلبة وللمعلمين حُقوقهم على السّواء، والوزارة لن تتوانى في تنفيذها.

ودعت الوزارة كافة الطلبة وأولياء أمورهم إلى تقديم الشكاوى، والتبليغ عن أيّة عُقوبات جسدية يتعرّض لها الطلبة لدى المُراقبات التابعين لها.

وشدّدت على المُراقبات اِتِّخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص هذه الشكاوى، وتُؤكد على مكاتب المُتابعة بالمُراقبات موافاة الوزارة بتقارير دورية بخصوص هذا الأمر.