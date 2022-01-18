“المشري” يجدد دعوته لقوانين توافقية بين مجلسيْ النواب والدولة

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري وإصدار قوانين انتخابية توافقية بين مجلسي الدولة والنواب؛ لضمان عملية انتخابية نزيهة تقبل جميع الأطراف بنتائجها.

جاء ذلك خلال لقاء “المشري”، الاثنين، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل بالعاصمة طرابلس، والذي اعتبر، بدوره، تكثيف الحوار بين جميع الفاعلين في ليبيا؛ قاعدة ضرورية لبناء خارطة طريق سياسية فعالة، تحافظ على الاستقرار والوحدة، وتؤدي إلى انتخابات قريبة.

يُشار إلى أن “المشري” كان قد أعلن مقاطعته ورفضه المشاركة في الانتخابات؛ احتجاجًا على القوانين الانتخابية التي وصفها بالمعيبة، والتي دعا إلى صياغتها بالشراكة بين مجلسيْ النواب والدولة.

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