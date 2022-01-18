طبيبة تتحدث عن اعراض متحور اوميكرون.. وهؤلاء الاكثر عرضة وخطورة للإصابة

كشفت الطبيبة العراقية، ربى فلاح، اليوم الثلاثاء، ابرز اعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد” اوميكرون “.

وقالت فلاح وهي عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة العراقية، ان “ابرز اعراض المتحور الجديد اوميكرون هي سعال جاف مع تعرق ليلي ووهن عام، اما فيروس دلتا فتكون اعراضه ضيق التنفس مع فقدان حاستي الشم والتذوق واحتقان البلعوم “.

وبينت ان “المتحور اوميكرون يكون اكثر اربع مرات بالإصابة والعدوى من سلالة دلتا، لكن الاعراض تختلف من شخص الى اخر، كما ان بعض اعراض الاصابة بمتحور اوميكرون تتشابه مع متحور دلتا، اذ يسبب كلاهما حمى وصداعا وسيلانا في الانف “.

وأضافت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ان “الاشخاص غير الملقحين هم أكثر عرضة للإصابة وللمضاعفات وللوصول الى الحالات الشديدة والحرجة من الإصابة”.