خزان سلوق يرسو في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

رسا بقاعدة طبرق البحرية صباح اليوم الثلاثاء الخزان النفطي العائم “سلوق” بعد أن كان خارج السيطرة لمدة ثلاثة أشهر.

وقال آمر قاعدة طبرق البحرية المكلف عميد ربيع الشويخ لوكالة أخبار ليبيا 24 .. إن خزان “سلوق” لم يوجد ميناء مناسب لاستقباله إلا رصيف قاعدة طبرق المحمية داخل خليج .

وأضاف الشويخ سيبقى هذا الخزان لحين الانتهاء من التحقيقات وصدور التعليمات من النائب العام للإفراج عليه .

وكانت الشركة الليبية للموانئ قد أعلنت خروج خزان “سلوق” النفطي العائم عن السيطرة تماما في منتصف ديسمبر الماضي .. والذي يعمل كخزان نفط خام بسعة 1.5 مليون برميل، ولا يصدر منه أي غازات مضرة للبيئة أو للصحة.

وأوضح آمر قاعدة طبرق البحرية المكلف أنهم حريصون على صحة البشر والبحر من أي تلوث .. لافتًا إلى أنه سيقومون بإجراء فحص يومي للتأكد من عدم وجود أي غازات قد تكون مضرة للبشر والبيئة .

يشار أن خزان سلوق هو عبارة عن سفينة نقل خام طولها 335 متر وعرض 50 متر تقريبا تم تحويرها لتصبح خزان عائم عام 1989 ..وهو مخرد من عام 2017 .. وبعد فقدان السيطرة عليه يتجه شرقا، وبياناته SLOUG – IMO رقم 7236191، ويرفع علم “ليبيا” .. وعلامة النداء 5APG ، MMSI 642165063 .