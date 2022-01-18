حسين بن عطية: لا يمكن إنكار حقيقة أننا في فوضى

اعتبر حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء السابق، أن الأوضاع في ليبيا “دخلت اليوم في أمر واقع جديد؛ وهو عدة أطراف زادت اختلافاً، لم ولن تتفق على حل يمكننا من إجراء الانتخابات”.

وقال “بن عطية”، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “استمرار الوضع الحالي بانقسام وضعف وهشاشة مؤسسات الدولة جميعها سيزيد من سوء الأوضاع ومعاناة المواطن”.

وتابع؛ “مثلما حدث أيام أزمة المؤتمر الوطني والنواب سيزداد التوتر ويتسع الخرق بين الأطراف و ندخل في فراغ نتيجة التجارب، وربما يتم صياغة اتفاق جديد مثل اتفاق الصخيرات ومن بعده اتفاق جنيف”.

وأشار ” بن عطية” إلى أنه “بغض النظر تؤيد أو ترفض أي طرف، لا يمكنك إنكار الحقيقة، هي أننا في فوضى استمرارها يسيء ويضر بالجميع”، معقبًًا “وذلك ما يجعل المواطن فقط هو من يدفع الثمن الباهظ والألم”.