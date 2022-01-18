القطراني يناقش مع وزير العدل مشاكل مؤسستي “قرنادة والكويفية” للإصلاح والتأهيل

العنوان – طرابلس

ناقش النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين أعطية القطراني الإشكاليات التي تعاني منها مؤسسات الإصلاح والتأهيل ( قرناده – الكويفية ).

واستعرض القطراني مع وزير العدل حليمة إبراهيم عدم قدرة إدارت المؤسسات على توفير الاحتياجات الأولية للنزلاء من بينها الأطعمة والأدوية بالإضافة إلى أن عدد السجناء لا يتناسب مع القدرة الاستيعابية للسجون.

وأوصى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالبدء في إنشاء مباني جديدة لحل مشكلة الاكتظاظ في أسرع وقت.

وأكد على المتابعة الدورية للسجون وضرورة تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 م الخاص بمؤسسات الإصلاح والتأهيل ولوائحه التنفيذية.

وأوضح أن هذه الأحكام تضمن للنزلاء حقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة وإقامة جيدة وتوفير كافة احتياجاتهم من أغذية وأدوية وبرامج تدريبية تتماشى مع الأعراف والمعاهدات الدولية والقوانين الليبية الخاصة بحفظ حقوق الإنسان .

وتطرق الإجتماع الى مساعي وزارة العدل لرفع كفاءة المؤسسات العدلية التابعة لها وأهمها جهاز الشرطة القضائية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.