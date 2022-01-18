“مكافحة الأمراض” يسجل 885 إصابة و10 وفيات بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الاثنين، 885 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 5,619 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 616؛ سُجّل شفاء 618 حالة ،إلى جانب تسجيل عشر حالات وفاة على مستوى البلاد، سبع منها بالمنطقة الغربية، وثلاث بالمنطقة الشرقية فيما لم يسجل المركز أي حالة وفاة بالمنطقة الجنوبية.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 15,7 % بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 398,940، منها 7,384 حالة نشطة من بينها 130 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 385,693 حالة، ووفاة 5,863 حالة، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1,974,537 شخصًا منهم 945,035 تلقوا الجرعة الثانية، بينما حصل 4,166 على جرعة ثالثة تعزيزية.

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