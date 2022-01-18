بن شرادة: تشكيل لجنة لكتابة دستور جديد سيطيل فترة إجراء الانتخابات

رأى عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، أن تشكيل لجنة لكتابة دستور جديد سيطيل الفترة الزمنية لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن ما اتفق عليه النواب والاستشاري، هو مساعدة الهيئة التأسيسية، وليس أخذ اختصاصاتها منها، على حد قوله.

وقال بن شرادة في تصريحات تلفزيونية: “الأنسب هو تشكيل لجنة لمراجعة الدستور، ويفترض أن تكون الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من ضمن اللجنة وأن تكون مختلطة بين النواب ومجلس الدولة، وتشرف على النقاط الخلافية في الدستور فقط”، بحسب تعبيره.

وأضاف “الجميع وصل إلى قناعة أن هذه الحكومة وصلت إلى طريق يجب معه أن توقف، ويتم الإسراع بالذهاب إلى انتخابات، وفي حال جرى وضع خارطة طريق تكون مدتها الزمنية أكثر من 6 أشهر، فإنه يجب التوافق بين مجلسي الدولة والنواب على تشكيل حكومة تمهيدية تشرف على الانتخابات”.

وتابع “في حال وضع خارطة طريق أقل من 6 أشهر، فإن بقاء الحكومة يكون واجبا حتى تدخل العملية الانتخابية حيز التنفيذ”.