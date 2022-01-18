صنع الله يدعو لتزويد محطة كهرباء أوباري بالغاز عوضا عن النفط

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، خلال كلمة له في مستهل الاجتماع، أن تزويد محطّة كهرباء أوباري بالغاز عوضا عن النفط الخام سيزيد كفاءة المحطّة ويساهم بشكل كبير في الحدّ من الانبعاثات الكربونية ويسمح بتوفير ما لا يقل عن 14 ألف برميل من النفط الخام ( الشرارة ) يوميا يمكن تسويقها دوليا لتعزيز قدرة بلادنا على التصدير وزيادة العائدات الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة “زلاف ليبيا” للاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة (رئيس الجمعية العمومية)، بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير والعماري محمد وجاد الله العوكلي ( أعضاء الجمعية العمومية)، ورئيس لجنة الإدارة بشركة زلاف حسين أبو سليانة، وأعضاء لجنة إدارة الشركة رمضان اعبوده والبركولي الحبيب وعبد الحفيظ أبو عين، والمديرون العامون ومديرو الإدرات والمختصون من المؤسسة والشركة، ورئيس وأعضاء هيئة مراقبة الشركة.

وأوضح صنع الله أن إدارة المؤسسة تسلمت التقرير المبدئي المحال من شركة “زلاف ليبيا” المتعلق بتطوير حقل “العطشان” بعد الانتهاء من إجراء الدراسة الجيولوجية المكمنية للحقل والمؤملات المجاورة له والتي هدفت إلى تقييم الاحتياطيات الغازية والنفطية وتقدير معدلات الإنتاج المستقبلية، اضافة إلى تقدير التكاليف المرتبطة بعمليات التطوير والإنتاج.

وفي السياق ذاته، أشار صنع الله، إلى أن خطة تطوير حقل “العطشان” تعدّ إحدى خطط المؤسسة الاستراتيجية لاستغلال هذا الحقل في توفير الغاز الطبيعي لمحطة كهرباء أوباري، فقد طلبت الشركة اعتماد ميزانية مبكرة لحفر عدد 5 آبار تحديدية جاهزة في حقل “العطشان” بقيمة 132 مليون دينار ليبي، ومن المتوقع حفرها مع نهاية الربع الأول لسنة 2022م.

من جانبه، ثمّن رئيس لجنة الإدارة بشركة زلاف حسين أبو مليانة، الدعم المستمر الذي يقدمه رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة وجميع الإدرات الفنية بالمؤسسة، مؤكدا أن كل الملاحظات والتوصيات الجمعية العمومية قد أخذت في الاعتبار وستكون من ضمن أولويات الشركة.

واستعرضت خلال الاجتماع أنشطة الشركة للعام 2021، وتناول العرض نشاط إدارات الصحة والسلامة والأمن والبيئية والنشاط الاستكشافي والتطويري والدراسات والحفر ونشاط المشاريع والتصنيع، والحاسب الآلي الذي تناول مشروع “ساب”، والجوانب المالية والقانونية للشركة، إضافة إلى المصروفات الفعلية لسنتي 2020 و2021، وملخص الميزانية المقترحة لسنة 2021، والمقترحة لسنة 2022، كما قدمت هيئة المراقبة ولجنة إدارة المحاضر تقاريرهما التي شملت عدة ملاحظات لإدارة الشركة.

وحث صنع الله إدارة الشركة، على وضع خطة تطوير شاملة للاكتشافات غير المطورة تضمن استمرارية الإنتاج لفترة لا تقل على 15 عامًا، وترفق بخطة التطوير الأساسية، إضافة لزيادة الاهتمام بأعمال حقل “العطشان”، وذلك نظرا للتحديات التي تواجهها المؤسسة في توفير الغاز.

وفيما يتعلق بمشروع مصفاة الجنوب، أكد صنع الله، أنه مشروع واعد سيعمل على توطين الصناعات الجديدة والتقنية في الجنوب الليبي، مؤكدا أهمية انتهاج سياسة الجار الطيب مع السكان القاطنين قرب مواقع الشركة وإحداث تنمية مكانية.

كما عرج على التزام العاملين بقطاع النفط في مختلف مواقعهم، بالعمل في ظروف في غاية الصعوبة من أجل تحقيق إنتاج يمثل 95% من الإيراد العام للدولة الليبية.