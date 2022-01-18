ديوان المحاسبة يُشكّل لجنة لتقييم أداء صندوق التضامن الاجتماعي

أعلن ديوان المحاسبة عن عزمه تشكيل لجنة فنية مختصة لفحص ومراجعة وتقييم أداء الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي للوقوف على مكامن القصور والخلل.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الاثنين، مع مجموعة من شريحة الصم والبكم، وممثلي حراك ليبيا للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لمناقشة ما يتعلق بأداء صندوق التضامن الاجتماعي، ودوره في أداء المهام المتعلقة بتلك الفئات المعنية.

يُشار إلى أن ذوي الإعاقة يتلقون إعانات اجتماعية عبر صندوق التضامن الاجتماعي، الذي يشرف على الإدارات والمراكز التأهيلية لشريحة الصم والبكم.

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