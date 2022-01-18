اوحيدة: مجلس النواب أمامه تحديات كبيرة أهمها التصدي للمال الفاسد ومحاولات شراء الذمم

أكد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة، أن تغيير حكومة الوحدة مطلب عدد من نواب البرلمان، مشيرًا لوجود انعكاسات سلبية من رئيس الحكومة على وحدة المؤسسات وتعطيل الانتخابات، داعيًا إلى اختيار رئيس حكومة جديد قادر على فرض سيطرة الحكومة الأمنية على الأرض ويضع حدًا للفساد وانعكاساته على المواطن الليبي.

اوحيدة وفي تصريحات لصحيفة “الاتحاد” اليوم الثلاثاء، أوضح أن المجلس أمامه تحديات كبيرة أهمها التصدي للمال الفاسد ومحاولات شراء الذمم.

ودعَا إلى ضرورة ترفع الجميع عن المحاصصة لتكون الحكومة الجديدة حكومة تكنوقراط مختصرة وذات مهام محددة لتصل ليبيا إلى انتخابات مقبولة في أقرب الآجال.