«بليحق»: على رئيس المفوضية إعلان التهديدات التي تواجهه بشكل واضح وصريح

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن “تصريحات وزير الداخلية متناقضة في جاهزية وعدم جاهزية الوزارة لتأمين الانتخابات”.

وقال «بليحق» في تصريحات صحفية؛ إن “الحكومة ورئيسها أصبحا عائقًا أمام إجراء الانتخابات نتيجة تضارب المصالح بعد ترشح رئيس الحكومة للانتخابات الرئاسية”.

وأضاف أن “مجلس النواب قام بكل ما عليه بخصوص إصدار القوانين والتشريعات اللازمة للانتخابات”.

وأردف أن “الانتخابات تأجلت نتيجة دخول عدد من المترشحين للرئاسة غير المقبولين من الأطراف السياسية والمسلحين في غرب البلاد”.

وتابع؛ “لم نستطع إجراء الانتخابات في الموعد المحدد نتيجة وجود قوة لا تريد انتخابات”، معقبًا؛ “انتظرنا 24 ديسمبر، لكن خرجت مفوضية الانتخابات وتحدثت عن قوة قاهرة وتهديدات منعتها من إعلان القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة”.

وأشار إلى أن “رئيس مجلس النواب يطالب المفوضية بالإفصاح عن القوة القاهرة التي منعت إجراء الانتخابات في موعدها والتهديدات التي تعرضت لها”، مستطردًا “على رئيس المفوضية إعلان التهديدات التي تواجهه بشكل واضح وصريح”.

وقال «بليحق»؛ “ليست المعضلة في إعلان موعد جديد للانتخابات، لكن في تحديد موعد ولا يتم الالتزام به مثلما حدث في 24 ديسمبر”، لافتًا إلى أن “موعد 24 ديسمبر لم يحدده مجلس النواب، بل حددته البعثة الأممية وملتقى الحوار السياسي وكان الضغط على البرلمان لإصدار القوانين وبالفعل أصدرها”.

وأكمل؛ أن “تحديد موعد جديد للانتخابات يعود إلى المفوضية والأطراف الموجودة في الساحة الليبية”، مردفًا أن “هناك قوى موجودة أثرت على المفوضية وقامت بتهديدها”.

وأضاف «بليحق» أن “لجنة خارطة الطريق التي شكلها مجلس النواب ستقدم إحاطة للمجلس اليوم بما وصلت إليه بعدما تواصلت مع كل الأطراف”.

وعقب موضحًا أنه “بعد تقرير لجنة خارطة الطريق يستطيع مجلس النواب تحديد رؤية للمرحلة القادمة”.

وأوضح أن “مدة عمل حكومة الوحدة الوطنية، انتهت وسيرى مجلس النواب ماذا سيفعل خلال الأيام القادمة في المسار الدستوري أو تشكيل حكومة جديدة توصلنا إلى الانتخابات”.