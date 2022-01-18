انخفاض الدولار واليورو في السوق الموازية

تراجع سعرا العملتين الأميركية والأوروبية مقابل الدينار في السوق الموازية الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض سعر الدولار إلى 4.935 دينار من 4.94 دينار أمس، واليورو إلى 5.49 دينار مقابل 5.50 دينار أمس.

في حين ثبت سعر الإسترليني عند مستوى 6.57 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستقرت الليرة التركية عند 0.36 دينار، والدينار التونسي عند 1.72 دينار. وعلى صعيد المعادن النفيسة، لم يطرأ تغيير على سعر كسر الذهب (عيار 18) الذي سجل 208 دنانير.