المنقوش تبحث مع السفير الإيطالي مستجدات الأوضاع في ليبيا

ليبيا – استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش أمس الإثنين بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس،السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية مستجدات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من ملفات التعاون الثنائي المشترك ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية، ومناقشة مبادرة طرحتها وزارة الخارجية تعتمد على تنسيق ليبي دولي لحل مشكلة المهاجرين.

من جانبه، أكد السفير الإيطالي خلال اللقاء دعم بلاده لجهود الوزيرة وحكومة الوحدة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرًا الى أن استقرار ليبيا أمر أساسي ومهم لاستقرار منطقة البحر المتوسط.