الأرصاد: أجواء باردة وأمطار متفرقة على غالبية المناطق 

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا، خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء.

وكشف المركز أن الطقس سيكون باردًا على غالبية المناطق مع هطول أمطار متفرقة من حين لآخر خاصةً على مناطق الشمال الشرقي. وفيما يلي بقية التوقعات:

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة من حين لآخر، خاصةً على المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت، مع تكّون ضباب أثناء الليل وصباح يوم الغد على مرتفعات الجبل الغربي.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12-16) مْ ولا تتجاوز (10) مْ على الجبل الغربي.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على غالبية المناطق، ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (10-16) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: تتكاثر السحب هذا اليوم على غالبية المناطق، مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12 – 16)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على السرير مع احتمال هطول أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14- 17) مْ.

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