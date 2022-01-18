القطراني يناقش مع وزيرة العدل مشاكل مؤسستي “قرنادة والكويفية” للإصلاح والتأهيل

ناقش النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم، الإشكاليات التي تعاني منها مؤسسات الإصلاح والتأهيل ” قرناده – الكويفية”.

وبحث القطراني خلال اللقاء، أسباب عدم قدرة إدارت المؤسسات على توفير الاحتياجات الأولية للنزلاء من بينها الأطعمة والأدوية بالإضافة إلى أن عدد السجناء لا يتناسب مع القدرة الاستيعابية للسجون.

وأوصى القطراني بالبدء في إنشاء مباني جديدة لحل مشكلة الاكتظاظ في أسرع وقت، مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية للسجون وضرورة تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 م الخاص بمؤسسات الإصلاح والتأهيل ولوائحه التنفيذية.

وأوضح أن هذه الأحكام تضمن للنزلاء حقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة وإقامة جيدة وتوفير كافة احتياجاتهم من أغذية وأدوية وبرامج تدريبية تتماشى مع الأعراف والمعاهدات الدولية والقوانين الليبية الخاصة بحفظ حقوق الإنسان .

وتطرق الإجتماع إلى مساعي وزارة العدل لرفع كفاءة المؤسسات العدلية التابعة لها وأهمها جهاز الشرطة القضائية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.