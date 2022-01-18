وزير الداخلية يبحث مع سفير قطر التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية خالد مازن مع سفير قطر لدى ليبيا خالد محمد الدوسري آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين، وتطويره بما يخدم المصلحة المشتركة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء تطرق إلى مناقشة عدد من المواضيع الأمنية والاستفادة من التجارب القطرية في المجال الأمني، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير خلال اللقاء، على استمرار دعم بلاده للجهود التي تهدف للمحافظة على وحدة ليبيا واستقرارها، واستمرار العمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

من جانبه أشاد الوزير بمواقف قطر الداعمة للشعب الليبي، واستمرار العمل على تطوير علاقات التعاون بين البلدين.