ديلا فيدوفا: إيطاليا تدعم الاستقرار السياسي في ليبيا

قال وكيل وزارة الخارجية الإيطالي بينيديتو، ديلا فيدوفا، إن بلاده تدعم عملية الاستقرار السياسي في ليبيا عبر التشجيع الكامل للدور الحاسم للأمم المتحدة في البلاد.

وأضاف ديلا فيدوفا أن روما ترى ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطوير البعد الجنوبي لسياسة الجوار الأوروبية؛ من أجل شراكة متوسطية حقيقية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الضفة الجنوبية وتعميق مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وأشار ديلا فيدوفا إلى أنه التقى، مؤخرًا، وفدًا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، مبينًا أن اللقاء تناول مجموعة من القضايا الشائكة للبحر الأبيض المتوسط وليبيا وتونس، وفق ما نقله موقع “ديكود” الإيطالي.

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