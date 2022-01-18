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أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قالت عضوة مجلس النواب أسماء الخوجة، إن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، “فشلت مرتين” في الوصول بليبيا إلى حل يمضي للانتخابات.

الخوجة وخلال كلمتها بجلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خلاصات لجنة خارطة الطريق، قالت إن فشل وليامز يعني عدم جديتها، مؤكدة أن الحل سيكون “ليبي ليبي” في ظل فقدان الثقة في المجتمع الدولي.

وتابعت” نحن من سنصنع الحل في ليبيا، عبر هذه اللجنة” في إشارة إلى لجنة خارطة الطريق، التي عرضت خلال الجلسة تقريرًا عما توصلت إليه منذ تشكيلها.

وطالبت الخوجة لجنة خارطة الطريق إلى التركيز على محطات “إخراج المرتزقة” من ليبيا، وتوزيع المناصب السيادية وضرورة وضع تصور بشأنهما.

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قناة ليبيا الحدث

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