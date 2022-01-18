مسؤول إيطالي: ندعم الاستقرار السياسي في ليبيا عبر الأمم المتحدة

أكد وكيل وزارة الخارجية الإيطالية بينيديتو ديلا فيدوفا، أنه التقى مؤخرا وفدا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، وبحث معه القضايا المعقدة للبحر الأبيض المتوسط ​​وليبيا وتونس.

وقال فيدوفا في حوار مع موقع «ديكود 39» الإيطالي: “قضايا البحر المتوسط ​​تعد مثال هام على التوافق الواسع في وجهات النظر بين إيطاليا وإسبانيا والإمكانيات الكبيرة التي يوفرها هذا لتأكيد أوروبا أقوى ومتماسكة أكثر أيضاً في العلاقات مع دول ثالثة، انطلاقاً من المجالات ذات الاهتمام التقليدي لبلدنا”.

وأضاف “إيطاليا تدعم عملية الاستقرار السياسي في ليبيا أيضاً عبر الدعم الكامل للدور الحاسم للأمم المتحدة، وتونس بلد استراتيجي لنا يمر بمرحلة سياسية حساسة أصبحت أكثر تعقيدًا جراء إدارة أزمة اقتصادية خطيرة”.