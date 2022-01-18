بليحق: مجلس النواب أكد على هذه النقاط بشأن عمل لجنة خارطة الطريق

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن جلسة المجلس اليوم الثلاثاء خصصت للاستماع لإحاطة من رئيس لجنة خارطة الطريق نصر الدين مهنا حول ما أنجزته اللجنة في اجتماعاتها المكثفة الأيام الماضية.

وبين بليحق في تسجيل مصور أن جلسة مجلس النواب التي عقدت برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وحضور النائب الأول فوزي النويري خلصت إلى التأكيد على استمرار عمل لجنة خارطة الطريق وتواصلها مع كافة الأطراف والأجهزة المعنية العملية الانتخابية للوصول إلى موعد حقيقي للانتخابات في أقرب الآجال والتأكيد على ضرورة إنهاء اللجنة لأعمالها نهاية شهر يناير الجاري كحد أقصى.

وأكد صالح على استمرارعقد جلسات مجلس النواب في المواعيد المحددة في القانون يومي الاثنين والثلاثاء من كل اسبوع دون الحاجة لتوجيه دعوة للنواب مع التأكيد على اتخاذ إجراءات وفقا للقانون حيال النواب المتغيبين عن حضور الجلسات وبذلك علقت الجلسات.

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